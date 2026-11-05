Rafa Kalimann leva a pequena Zuza para a Disney com looks boho e streetwear
Rafa Kalimann compartilhou com seus seguidores a primeira visita da filha, Zuza, de nove meses, aos parques da Disney, em Orlando. A influenciadora e atriz viajou acompanhada do cantor Nattan e aproveitou para postar produções que misturam conforto e tendências.
Para o encontro com o Mickey e a Minnie Mouse, Rafa apostou no estilo boho-western moderno. Ela usou uma jaqueta de couro preta com franjas nos ombros sobre uma camiseta vintage estampada, combinando tudo com short jeans claro de barra desfiada. Para facilitar a rotina com o bebê no colo, a escolha do calçado foi o chinelo de dedo, completando o visual com os cabelos soltos em ondas.
Nattan também seguiu a linha casual, vestindo jeans clássico e um moletom branco da Balenciaga. Já a pequena Zuza roubou a cena com um macaquinho xadrez vermelho.
Em outro momento da viagem, diante do Castelo da Cinderela, Rafa mudou a vibe para o streetwear. Ela escolheu uma bermuda jeans de lavagem média que ia até os joelhos e uma camisa social branca. Para fechar a composição, jogou uma jaqueta esportiva de estilo corrida sobre os ombros.
Quem diria que a Disney viraria passarela? A gente amou a escolha do chinelo: prioridade máxima para quem está com bebê, porque ninguém merece bolha no pé no meio do parque!