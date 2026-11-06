Ana Bruna e Lucas Bissoli dãoas mãos (literalmente) e decidem segurar a onda em A Fazenda

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O clima esquentou na academia de A Fazenda na madrugada desta quinta, 5 de novembro. Ana Bruna e Lucas Bissoli trocaram carinhos e chegaram a colar os rostos, mas a tensão parou por aí. Sem beijo, os dois aproveitaram o momento a sós para colocar as cartas na mesa e decidir como a relação ia funcionar daqui para frente na sede.

Lucas começou com os elogios para a influenciadora, mas Ana Bruna não deixou barato. Ela brincou imitando o jeito dele de falar e lembrou que, no começo, ele tinha dito que não se envolveria com ninguém por serem concorrentes. O médico riu, mas mandou a real: disse que fechou uma página antes de entrar no reality e que seus sentimentos estão bloqueados, embora queira passar mais tempo com ela.

Ana Bruna colocou Lucas contra a parede para saber qual era a situação dele com Renata Del Bianco. Ela deixou claro que não aceitaria passar por esse tipo de situação. Bissoli garantiu que a atriz não interfere em suas decisões e confessou que quer continuar conversando com a influenciadora.

Mesmo com a química, Lucas preferiu não concretizar o romance agora e alinhou as expectativas. Ana Bruna concordou, comentando que, daqui para frente, vai começar a ser pancadaria e que não iria dar certo de qualquer jeito. O médico ainda soltou que, se tivesse que salvar alguém hoje, salvaria ela, garantindo que a peoa tem um espaço especial no coração.

Para encerrar o papo sem deixar dúvidas, Ana Bruna perguntou se deveria parar com as brincadeiras românticas, já que sabe que existe intenção ali. Lucas, sentindo a pressão, preferiu dar uma segurada e disse que a amizade deve ser a base de tudo. O acordo foi selado com um aperto de mãos.

Será que eles aguentam ficar só na amizade ou esse 'bloqueio' do Lucas vai cair rapidinho?