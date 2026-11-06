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Ana Bruna e Lucas Bissoli dãoas mãos (literalmente) e decidem segurar a onda em A Fazenda

Mandy Mandopoulos · 05 de novembro de 2026
via Instagram @bissolilucas

O clima esquentou na academia de A Fazenda na madrugada desta quinta, 5 de novembro. Ana Bruna e Lucas Bissoli trocaram carinhos e chegaram a colar os rostos, mas a tensão parou por aí. Sem beijo, os dois aproveitaram o momento a sós para colocar as cartas na mesa e decidir como a relação ia funcionar daqui para frente na sede.

Lucas começou com os elogios para a influenciadora, mas Ana Bruna não deixou barato. Ela brincou imitando o jeito dele de falar e lembrou que, no começo, ele tinha dito que não se envolveria com ninguém por serem concorrentes. O médico riu, mas mandou a real: disse que fechou uma página antes de entrar no reality e que seus sentimentos estão bloqueados, embora queira passar mais tempo com ela.

Ana Bruna colocou Lucas contra a parede para saber qual era a situação dele com Renata Del Bianco. Ela deixou claro que não aceitaria passar por esse tipo de situação. Bissoli garantiu que a atriz não interfere em suas decisões e confessou que quer continuar conversando com a influenciadora.

Mesmo com a química, Lucas preferiu não concretizar o romance agora e alinhou as expectativas. Ana Bruna concordou, comentando que, daqui para frente, vai começar a ser pancadaria e que não iria dar certo de qualquer jeito. O médico ainda soltou que, se tivesse que salvar alguém hoje, salvaria ela, garantindo que a peoa tem um espaço especial no coração.

Para encerrar o papo sem deixar dúvidas, Ana Bruna perguntou se deveria parar com as brincadeiras românticas, já que sabe que existe intenção ali. Lucas, sentindo a pressão, preferiu dar uma segurada e disse que a amizade deve ser a base de tudo. O acordo foi selado com um aperto de mãos.

Será que eles aguentam ficar só na amizade ou esse 'bloqueio' do Lucas vai cair rapidinho?

Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.