Renato Góes e Marina Ruy Barbosa podem formar casal milionário em nova novela da Globo

Entretenimento

Renato Góes está entre os nomes selecionados para assumir um papel de destaque na novela Romance em SP. O ator foi convidado para interpretar o par romântico de Marina Ruy Barbosa na trama, embora a escalação oficial da produção ainda não tenha sido confirmada.

Renato é um ator brasileiro e Marina Ruy Barbosa é atriz e empresária. A nova obra, escrita por Thelma Guedes e com direção artística de Natalia Grimberg, tem previsão de estreia para abril de 2027. O projeto marca o retorno de Marina às produções da emissora depois de ter participado de Fuzuê em 2023. A novela também será um marco nas exibições noturnas, com capítulos previstos para serem exibidos após o horário da novela das nove, reabrindo a faixa das 22h.

O enredo de Romance em SP

A história terá como temas principais o mundo dos negócios e as diferenças sociais na cidade de São Paulo. Renato interpretaria Leon Kalafatis, herdeiro de uma família milionária que é dona de um conglomerado no setor têxtil. O personagem ocupa o cargo de diretor de estratégia da empresa, mas mantém uma relação conturbada com os parentes.

Marina interpretará Clarice, uma jovem da periferia paulista. Formada em Administração, a personagem trabalha como motorista de aplicativo. O encontro entre Clarice e Leon acontecerá após um acidente de trânsito, evento que dará início a grandes reviravoltas na vida dos dois.

Conflitos e rivalidade

O romance entre Leon e Clarice enfrentará a reprovação imediata da família Kalafatis, que reprovará o envolvimento. Além de lidar com a diferença de realidade, o preconceito da família e os conflitos com o pai, o personagem de Renato terá que enfrentar o próprio irmão.

Nico, irmão de Leon, também se apaixonará por Clarice, criando uma situação complicada de rivalidade entre os dois. Enquanto isso, Olívia, que começou a história como noiva de Leon, tentará fazer o máximo para não perder o parceiro.

A trajetória recente de Renato Góes

Se o acordo for fechado, Renato voltará a ser protagonista em uma novela cerca de dois anos após ter interpretado Ivan Meireles. Na ocasião, ele atuou ao lado de Taís Araujo, que interpretou Raquel no remake de Vale Tudo, exibido entre março e outubro de 2025.

Atualmente, o ator está no ar em Quem Ama Cuida, interpretando Heitor Brandão. Na trama, ele faz o papel do filho de Antônio Fagundes, personagem que reaparece após ter sido dado como morto. Heitor disputa a fortuna da família e se tornou aliado de Letícia Colin, que interpreta Adriana, durante as investigações sobre a morte de Arthur.

Será que a química entre esses dois vai funcionar ou a família Kalafatis vai dar trabalho demais para a gente?