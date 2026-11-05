A fortuna de Marília Mendonça é estimada em R$ 500 milhões; entenda quem herda

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A herança de Marília Mendonça é avaliada em cerca de R$ 500 milhões, segundo estimativas da imprensa. O montante inclui imóveis, investimentos, participações em empresas e os direitos sobre as músicas da cantora, que seguem gerando rendimentos cinco anos após a sua morte em 5 de novembro de 2021.

O único herdeiro da artista é Léo, filho de Marília com o cantor Murilo Huff, que tem seis anos. Como ele é menor de idade, a administração dos bens exige acompanhamento judicial e cuidados legais. Até o momento, não houve confirmação pública sobre a conclusão do inventário.

O império musical

Uma parte fundamental desse patrimônio vem do catálogo musical. De acordo com levantamento do Ecad divulgado em 2025, Marília deixou 520 gravações e 349 obras musicais cadastradas. Hits como Infiel, Supera, Graveto e Todo Mundo Vai Sofrer continuam rendendo royalties via streaming, rádio, TV e apresentações.

Pelos direitos patrimoniais, as obras musicais ficam protegidas por 70 anos após 1º de janeiro do ano seguinte ao falecimento do autor. No caso de Marília, esse prazo vai até 31 de dezembro de 2091.

Outros bens e divisões

Além da música, a fortuna engloba investimentos financeiros, receitas de produções audiovisuais sobre a vida da sertaneja e uma mansão em condomínio de luxo em Goiânia.

Em 2023, Dona Ruth, mãe da cantora, explicou que a divisão dos rendimentos do catálogo previa 30% para Léo, 20% para ela e 50% para a estrutura que administra a obra. Vale lembrar que o valor de R$ 500 milhões é uma estimativa e não foi confirmado oficialmente pela Justiça.