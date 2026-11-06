Fogo no feno: o caos toma conta de A Fazenda 18

Entretenimento

O clima em A Fazenda 18 está impossível. Os peões aproveitaram os últimos dias para colocar fogo no feno e não pouparam ninguém nas confusões. Teve até barraco absurdo que exigiu a intervenção dos ninjas para conter a situação na sede.

No quesito drama, o elenco está entregando tudo. Os competidores chegaram a colocar no palco oponentes que consideravam influentes no mau sentido. Enquanto isso, os homens do programa estão passando por um momento inusitado, sofrendo violência psicológica vinda de uma ave.

As disputas internas também passam pela comida, com leite condensado, arroz e até linguiça gerando agitação entre os participantes. No jogo, quem vence a Prova de Fogo sempre garante uma dose extra de fogo no feno com dois pergaminhos valiosos.

Fora das brigas, houve quem focasse no jogo da sedução. Um médico, mesmo sem beijar ninguém, colecionou flertes e despertou ciúmes na sede. Já o modelo do grupo manteve a lealdade e conseguiu vencer provas no cercadão.

As movimentações na casa continuam com a chegada de uma atriz, que entrou como visitante e logo conquistou seu espaço. Já uma influenciadora aproveitou seu cargo para alfinetar Serginho Hondjakoff.

No comando, a apresentadora inspira o público com peças cheias de personalidade e, antes de dar o temido resultado, deixa uma dose de motivação e reflexão para os peões. Inclusive, a Roça de gigantes bateu o recorde de votos da temporada, deixando a sede agitada com o resultado.

Se isso não é entretenimento puro, eu não sei mais o que é. Quem vocês estão torcendo para sair logo?