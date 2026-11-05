Malipe vem aí: Globo vai dar mais tempo de tela para o casal de 'Quem Ama Cuida'

Entretenimento

Após o beijo e o engajamento nas redes, a Globo decidiu aumentar o espaço de Mau Mau, vivido por João Victor Gonçalves, e Felipe, interpretado por Pietro Antonelli, na novela Quem Ama Cuida.

O plano para as próximas semanas inclui a separação breve dos dois, mas quem estiver torcendo não precisa entrar em pânico: os diálogos e as demonstrações de carinho continuam firmes e fortes.

E você, já é do time Malipe ou prefere outro casal da novela?