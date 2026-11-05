Casamento, volta ao Brasil e prefeitura: tudo o que rola no penúltimo capítulo de A Nobreza do Amor

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O penúltimo capítulo de A Nobreza do Amor, que vai ao ar em 5 de novembro de 2026, é focado no casamento de Alika e Tonho em Batanga. A cerimônia conta com a presença das rainhas Niara e Menemi, além de convidados especiais como Daiane dos Santos, Péricles e MC Cabelinho, que fazem participações na trama.

O clima de festa em Batanga continua com a aparição do príncipe Zambi, que sobrevive e surge no evento ao lado de Teresa. Dona Caetana e Dona Menina também participam da celebração, enquanto o povo local comemora a união da princesa com o herdeiro do rei Shaka.

Enquanto isso, em Barro Preto, Omar volta ao Brasil para assumir seu compromisso com Salma. Sebastião vai assumir a prefeitura, mas acaba sendo impedido por policiais.

De volta a Batanga, o clima não é tão alegre para todos. Jendal aparece triste e pensivo, enquanto o tirano segue preso, deixando o desfecho do seu personagem em aberto para o final da novela.

Olha, se quiseram caprichar no elenco do casamento, entregaram! Com Péricles e MC Cabelinho na área, a festa ficou bem mais interessante. Só espero que o destino do Jendal não seja triste demais, porque a gente merece um final feliz para todo mundo.