Fran Almeida esquece dos patos e peões de A Fazenda 18 ficam sem piscina

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Enquanto discutia com Ariela Carasso, Fran simplesmente esqueceu de monitorar o laguinho dos patos. O resultado? A água transbordou e a sirene de punição tocou, causando a primeira punição de Fran em A Fazenda 18.

Como as duas estavam no meio de uma briga minutos antes do incidente, nenhuma das duas percebeu que o nível da água estava subindo. A punição atingiu o grupo todo.

Ana Bruna, a fazendeira da semana, leu o comunicado oficial informando que, de acordo com o Manual do Fazendeiro, é obrigatório manter a atenção ao nível da água do laguinho durante o trato das aves. Por causa desse descuido, o grupo todo foi punido e os peões ficarão 48 horas sem poder usar a piscina e o ofurô.