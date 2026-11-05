Fran Almeida esquece dos patos e peões de A Fazenda 18 ficam sem piscina
Enquanto discutia com Ariela Carasso, Fran simplesmente esqueceu de monitorar o laguinho dos patos. O resultado? A água transbordou e a sirene de punição tocou, causando a primeira punição de Fran em A Fazenda 18.
Como as duas estavam no meio de uma briga minutos antes do incidente, nenhuma das duas percebeu que o nível da água estava subindo. A punição atingiu o grupo todo.
Ana Bruna, a fazendeira da semana, leu o comunicado oficial informando que, de acordo com o Manual do Fazendeiro, é obrigatório manter a atenção ao nível da água do laguinho durante o trato das aves. Por causa desse descuido, o grupo todo foi punido e os peões ficarão 48 horas sem poder usar a piscina e o ofurô.
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.