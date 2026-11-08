Zezé Di Camargo mima filha com mini Mercedes para combinar com a de Graciele Lacerda

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Zezé Di Camargo resolveu distribuir mimos de luxo na família. Enquanto Graciele Lacerda ganhou um Mercedes-Benz GLE 450d blindado, avaliado em aproximadamente R$ 700 mil, a filha do casal, Clara Di Camargo, de um ano, também recebeu um presente da marca.

A pequena ganhou um carro elétrico infantil que reproduz o visual de um modelo de luxo. O brinquedo é uma réplica licenciada do Mercedes-Benz GLC Coupé, na versão de 12V, e conta com controle remoto. No mercado brasileiro, o modelo custa entre R$ 1.500 e R$ 2.100.

Zezé ainda entrou nos detalhes da brincadeira: a placa do carrinho foi personalizada com o nome da filha e ela até recebeu uma carteira de habilitação de brinquedo para acompanhar o veículo.

As duas surpresas foram organizadas no mesmo dia. O automóvel de luxo foi escolhido para comemorar os 46 anos de Graciele, celebrados em 3 de outubro, mas o casal só compartilhou a entrega nas redes sociais na semana passada.

Zezé explicou que escolheu esse modelo específico por causa do tamanho da família, já que o carro tem capacidade para sete passageiros, atendendo a uma necessidade que surgiu com a chegada de Clara. Em sua declaração para a esposa, o sertanejo disse que queria ver o sorriso e sentir a felicidade dela.

Mas o presente veio com um detalhe que deixou Graciele surpresa. Ao revelar o carro, Zezé brincou sugerindo que agora eles poderiam fazer mais um filho.

Será que a Graciele topa ou o Zezé tá sonhando acordado?