Sepultura se despede com energia bruta e rodas de pogo em São Paulo

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O Sepultura está colocando o ponto final em 42 anos de história. A banda realizou a penúltima apresentação de sua turnê de despedida no Cine Joia, em São Paulo, na quinta-feira, 5 de novembro de 2026. O concerto derradeiro, que encerra as atividades do grupo, acontece neste sábado, 7 de novembro de 2026, no Suhai Music Hall, também na capital paulista.

Para quem acompanhou a trajetória do quarteto, a experiência no Cine Joia foi a confirmação de que a banda sabe como manter a urgência. Com cerca de mil pessoas na casa de shows, localizada no bairro da Liberdade, o público demonstrou que conhece cada detalhe do repertório, transformando a noite em uma espécie de celebração coletiva de músicas que marcaram diferentes fases da vida dos fãs.

Som cru e conexão total

Mesmo para quem já viu a banda diversas vezes, as mais de 20 músicas executadas na quinta-feira entregaram uma sonoridade nova e visceral. A bateria soou mais seca, lembrando a estética dos discos de metal dos anos 1980, enquanto a guitarra veio com mais distorção e o baixo vibrou intensamente. O vocal, por sua vez, foi sentido de forma mais rasgada.

Essa intensidade, possivelmente potencializada pelo tamanho reduzido do Cine Joia, criou a sensação de que o Sepultura estava tocando em uma garagem para amigos, apesar de ser uma das maiores referências da música pesada mundial. A comunhão com a plateia foi total, com fãs subindo no palco e se jogando nos braços do público a todo momento, em um ritmo que a banda pareceu curtir e alimentar.

Do Arise ao legado brasileiro

O show começou com tudo, trazendo as três primeiras faixas do disco Arise, de 1991. A resposta imediata foram rodas de pogo gigantescas, com a massa do público em sintonia absoluta com o som. A energia era tanta que, em certos momentos, o volume do canto dos fãs chegava a abafar a voz do vocalista.

Na sequência, o grupo emendou três músicas do álbum Beneath the Remains, de 1989. Durante a apresentação, o guitarrista Andreas Kisser aproveitou para agradecer ao vocalista Derrick Green por ter assumido o microfone em um dos períodos mais difíceis da banda. Green entrou no grupo após a saída traumática de Max Cavalera, que deixou o Sepultura ao fim da turnê do disco Roots, em 1996, justamente quando a banda vivia o auge da fama global.

Renovação e as últimas notas

O disco Against, de 1998, que marcou a estreia de Derrick Green, foi citado por Andreas Kisser como a força que permitiu ao grupo continuar contra tudo e contra todos. A faixa-título desse álbum, um hardcore veloz, foi tocada no show, representando o momento em que o Sepultura rompeu com seu passado, tanto estética quanto filosoficamente.

O setlist também abriu espaço para o presente e para as referências. O grupo apresentou três músicas do EP lançado em 2026, incluindo a balada Beyond the Dream, que traz em sua letra as conquistas da banda. Os fãs também puderam curtir Orgasmatron, cover do Motörhead, e faixas clássicas do disco Chaos A.D., de 1993.

O encerramento da noite ficou por conta de Attitude, Ratamahatta e Roots, executadas com total garra. Essas canções, em especial, reforçam a importância do Sepultura ao expandir os limites do metal, integrando elementos como berimbau, percussão brasileira e letras em português. É impossível não admitir que eles mudaram a história da música pesada. Será que o metal brasileiro consegue preencher esse vazio depois de sábado?