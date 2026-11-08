Clima tenso em A Fazenda: Fazendeiro e Tina têm conversa sincera e terminam em lágrimas

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O clima pesou no reality A Fazenda. O Fazendeiro da semana teve uma conversa sincera com a empresária Tina, que acabou aos prantos. Segundo a fonte, o Fazendeiro se irritou com uma suposta mentira contada pela empresária.

Enquanto isso, a modelo Darlin Ferrattry também passou por momentos complicados. Ela não gostou da aproximação de um médico em um instante de fragilidade e, por conta dos últimos acontecimentos, acabou ficando de fora do Rancho do Fazendeiro.