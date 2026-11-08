Folha Gourmet Festival: a mistura de música e alta gastronomia no Villa-Lobos

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São Paulo deixou para trás aquele complexo de vira-latas na cozinha. A capital paulista vive um momento absurdo com reconhecimento internacional, aparecendo em rankings como o 50 Best e o Guia Michelin. O resultado disso não são apenas restaurantes com estrelas, mas uma cena gastronômica com identidade própria e muita variedade.

Para quem quer sentir esse clima, o Folha Gourmet Festival acontece no parque Villa-Lobos nos dias 7, 8, 14 e 15 de novembro. O evento é o primeiro festival gastronômico do jornal e monta um espaço completo que vai além da comida, incluindo áreas para piquenique, espaços para crianças e os jardins de vinho e cerveja, conhecidos como wine e beer garden.

Um tour gastronômico global

A curadoria do festival ficou por conta de Marília Miragaia, editora de um guia de gastronomia, com apoio de Andrea Schwarz, que cuida da feira de produtores artesanais. A ideia é permitir que o visitante viaje pelo mundo sem sair do parque, com pratos que variam entre R$ 16 e R$ 60.

Quem curte a culinária japonesa tem o Aizomê, comandado por Telma Shimizu, que é embaixadora oficial da culinária nipônica no Brasil. O cardápio traz clássicos como oniguiris e guiozas, além do barazushi, que é um tipo de sushi feito em camadas. A exploração pela Ásia continua com as opções de comida coreana do Komah e taiwanesa do Aiô. Para completar a volta ao mundo, o evento conta com cozinhas francesa, italiana, mexicana e opções vegetarianas.

Estrelas e debates

O toque brasileiro vem com Alex Atala, nome que revolucionou a alta gastronomia do país com o D.O.M. Ele marca presença com o seu restaurante Dalva e Dito. Mas Atala não vem só para servir comida; ele participa de debates no dia 15 de novembro ao lado do influenciador Arthur Paek.

As conversas sobre gastronomia acontecem uma vez por dia e reúnem um time de peso. O grupo inclui Luiz Filipe Souza, chef do Evvai e dono de três estrelas Michelin, além de Olivier Anquier, que atua como padeiro e chef. Também participam Elisa Fernandes, consultora e vencedora da primeira temporada do MasterChef, e o jornalista e apresentador Zeca Camargo.

Música e ingressos

Para embalar a experiência, a programação musical tem a assinatura do Blue Note, a filial em São Paulo da famosa casa de jazz de Nova York. O line-up principal conta com as apresentações de Paula Lima, Wilson Simoninha, André Frateschi e Tony Gordon, além de DJs e a própria banda Blue Note.

Os ingressos custam R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia, com vendas via plataforma Sympla. Existe uma promoção de dois ingressos pelo preço de um, que ainda garante três meses de assinatura gratuita do jornal. Quem compra também tem acesso a um clube de benefícios que oferece o benefício de pedir um prato e ganhar outro em mais de 300 restaurantes parceiros.

O festival acontece na avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2.001, no Alto de Pinheiros. O horário de funcionamento é das 12h às 22h aos sábados e das 12h às 20h aos domingos. É a chance perfeita de comer bem e ouvir um jazz no meio do parque. Será que a gente consegue provar tudo sem passar mal?