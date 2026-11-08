A audácia! Mari Menezes pediu carona para Virginia Fonseca e foi ignorada

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Mari Menezes resolveu abrir o jogo sobre a sua relação com Virginia Fonseca e o resultado foi um momento de pura vergonha alheia. Em participação no podcast PodDelas, apresentado por Tatá Estaniecki, a influenciadora de 21 anos revelou que Virginia é o contato mais famoso do seu celular, mas que a amizade talvez exista apenas na cabeça dela.

O auge da ousadia aconteceu quando Mari soube que Virginia ia para Madri, destino para onde ela própria também iria. Mari contou que enviou um áudio para a empresária dizendo que, se ela estivesse indo nessa época e quisesse lhe dar uma carona, não acharia ruim. O problema é que Virginia nunca respondeu. A influenciadora admitiu que sentiu vergonha do próprio pedido e chegou a dizer que deveria ter apagado aquele áudio.

Mesmo com o vácuo, Mari levou a situação com bom humor. Ela explicou que compreende a falta de resposta e acredita que a dona da We Pink pode nem ter visto a mensagem. Para ela, mesmo que tivesse visto, a resposta provavelmente continuaria sendo o silêncio. A jovem brincou que a sua cara de pau a leva a lugares que ela nem imaginava.

Nos comentários do podcast, os fãs se divertiram com a situação. Alguns internautas se identificaram com a atitude de Mari, enquanto outros questionaram por que Virginia não teria respondido à coitada.

A relação entre as duas começou em 2021, quando Mari viralizou ao tentar conhecer a influenciadora com um cartaz na porta de um evento. Apesar de não serem amigas próximas, Mari já foi convidada para eventos da família de Virginia e esteve na festa de cinco anos da We Pink em setembro de 2026.

Quem nunca mandou aquela mensagem ousada esperando um milagre, né? Só que pedir carona de avião para a Virginia é outro nível de autoconfiança!