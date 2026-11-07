Anitta nega romance com Mestre Fafá e manda real sobre boatos

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Anitta resolveu colocar um ponto final nos boatos de que estaria vivendo um romance com Mestre Fafá, o responsável pela bateria da Grande Rio. Em entrevista, a artista negou qualquer envolvimento amoroso e deixou claro que a proximidade entre eles tem tudo a ver com o Carnaval.

A cantora afirmou que nunca tiveram conversas que não fossem sobre a folia e mencionou que a sintonia entre os dois é grande, inclusive brincando sobre o fato de ambos terem o mesmo sobrenome, Machado.

O clima de especulação cresceu depois que os dois começaram a aparecer juntos com frequência e fizeram tatuagens em homenagem à escola de samba, da qual Anitta é rainha. Para completar, um beijo do mestre de bateria durante um ensaio da escola alimentou ainda mais os comentários sobre um possível affair.

Anitta não perdeu a chance de brincar com a fama de conquistador de Fafá, comentando que as pessoas têm a fantasia de que todo mundo está ficando com ele. Segundo a artista, o rapaz já rodou por aí mais do que ela mesma.

Sobre o relacionamento com o ator Danilo Mesquita, a cantora preferiu não entrar em detalhes. Ela explicou que decidiu manter a vida amorosa longe das entrevistas para focar a atenção em outros assuntos, afirmando que essa decisão fez bem para a sua vida e que prefere que o público foque nas coisas legais que estão acontecendo em sua carreira.

Será que agora a gente consegue focar no Carnaval sem inventar casal a cada ensaio?