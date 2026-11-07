Acabou! Karoline Lima confirma fim do noivado com Léo Pereira
O clima pesou e o noivado chegou ao fim. Karoline Lima confirmou a separação de Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, na tarde de sexta-feira, 6 de novembro. A notícia foi dada por meio de vídeos publicados nas redes sociais da influenciadora.
Sem rodeios, Karoline contou aos seguidores que a decisão de terminar a relação partiu dela. O motivo? A influenciadora sentiu que suas expectativas não estavam sendo atendidas e que não estava recebendo o que queria na relação.
Ela explicou que as coisas não estavam mais dando certo e que decidiu se retirar da situação por sentir que o que era oferecido não era suficiente para ela.
E aí, vocês concordam com essa atitude de sair fora quando a coisa não soma?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.