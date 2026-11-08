A Nobreza do Amor termina na Globo com audiência morna

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A novela A Nobreza do Amor chegou ao fim na sexta-feira, 6 de novembro, com índices de audiência medianos na Globo. A história da personagem Alika, vivida por Duda Santos, encerrou sua exibição com um desfecho aberto.

Essa escolha de roteiro deixa a margem para que a saga possa ter uma continuação no futuro. A gente não sabe se vem temporada nova por aí, mas o final não fechou todas as pontas.

Será que o público sentiu falta de algo ou a audiência mediana já era esperada? Alguém aí ficou querendo mais de Alika?