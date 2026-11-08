Show de Natanzinho Lima em Paraisópolis é cancelado por falta de segurança

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O show de Natanzinho Lima em Paraisópolis, na capital paulista, foi cancelado no sábado, 7 de novembro. A Polícia Militar barrou a apresentação por considerar que não existiam condições mínimas de segurança para o evento.

De acordo com o 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, a fiscalização encontrou irregularidades que colocavam em risco quem estivesse no local. Entre os problemas, a PM apontou que as saídas de emergência eram inadequadas e que não havia garantias para uma evacuação segura. Além disso, a quantidade de seguranças privados contratados era insuficiente para o volume de público esperado.

Outro ponto crítico foi o risco de incêndio. A PM afirmou que o evento não seguia as exigências da Prefeitura de São Paulo nem as normas de prevenção contra incêndios do Corpo de Bombeiros.

A produção do cantor informou via Instagram que a gravação do DVD será remarcada. A equipe explicou que a repercussão do show foi maior do que o previsto, o que gerou um fluxo de pessoas acima do esperado. O comunicado destacou que a prioridade é o bem-estar e a segurança de todos, ressaltando que a ideia do evento era proporcionar um dia de harmonia e confraternização.

Os organizadores pediram desculpas aos fãs que se programaram para a data e garantiram que o compromisso com Paraisópolis continua. Uma nova data para a apresentação será anunciada em breve.