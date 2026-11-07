Daniella Cicarelli mostra fotos e surfe em Costa do Sauípe

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Daniella Cicarelli resolveu atualizar o feed com um álbum de fotos raras em Costa do Sauípe, na Bahia. A ex-modelo e apresentadora foi ao litoral sul do estado para assistir aos jogos do torneio de tênis Costa do Sauípe Open e, claro, aproveitar para pegar algumas ondas.

Quem é fã de esportes sabe que a Cicarelli não brinca em serviço. Ela apareceu com sua prancha de surfe, mostrando que a modalidade continua sendo a diversão favorita nos dias de folga. Para completar o clima de Bahia, ela ainda tietou Carlinhos Brown.

Na legenda, ela contou que a região tem uma energia especial e que a mistura de natureza, mar e esporte transforma o destino em algo a mais do que apenas uma viagem. Segundo ela, é um lugar que inspira e surpreende.

Agora, vamos falar do que realmente dói no bolso: a hospedagem. O Brisa Grand Premium é o hotel de categoria mais alta do complexo Costa do Sauípe. As diárias para dois adultos variam entre R$ 2.340 e R$ 3.600 por noite, dependendo da plataforma de reserva, da época do ano e da suíte escolhida.

O valor é salgado, mas o pacote é completo. A diária inclui todas as refeições, petiscos e bebidas, inclusive as alcoólicas, além de todas as atrações do complexo. É aquele tipo de viagem onde a única preocupação é se o protetor solar está em dia.

Cestou com inveja do roteiro, mas a conta do hotel me trouxe de volta pra realidade. Alguém me empresta esse cartão de crédito?