Marina Ruy Barbosa está de volta à Globo em nova novela

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A Globo está em busca de atores do teatro de São Paulo para integrar o elenco de Romance em São Paulo. A trama, que será exibida no horário das dez, marca o retorno de Marina Ruy Barbosa à emissora após três anos.

As gravações da novela estão previstas para começar em janeiro.

Já imaginou ser descoberto assim e acordar no elenco com a Marina? Quem sabe a gente não vê algumas caras novas surgindo por aí.