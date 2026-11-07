Susto no ar: avião de Zé Felipe tem pane antes de decolar

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O cantor Zé Felipe e a influenciadora Rafa Uccman levaram um susto enorme na noite de sexta-feira (6). O avião em que eles estavam, que partiria de Goiânia com destino a Maceió, em Alagoas, apresentou uma pane técnica no exato momento em que tentava decolar. O incidente aconteceu enquanto a aeronave ainda estava em solo, mas já iniciava o procedimento de subida.

O momento do pânico

Segundo o relato de Rafa Uccman nas redes sociais, a situação foi bem tensa. Ela contou que, no momento em que o avião começou a acelerar para subir, os passageiros ouviram um estrondo muito forte, que ela descreveu como sendo parecido com um barulho de turbina. Além do som impactante, houve uma mudança repentina na pressão da cabine, fazendo com que todos sentissem uma pressão intensa nos ouvidos.

Rafa destacou que a sensação foi bem diferente da pressão comum de um voo, justamente porque o avião ainda não tinha saído do chão. Para completar o cenário de alerta, uma luz se acendeu na aeronave, o que levou os pilotos a interromperem a decolagem imediatamente para verificar o que estava acontecendo. Imagina o desespero de sentir o avião acelerar e, do nada, ouvir um barulhão desses sem ter nem subido?

Logística complicada e a oferta de Virginia

Para entender por que eles estavam naquele avião, Zé Felipe explicou que a aeronave pertence ao pai dele, o cantor Leonardo. O motivo é que o jatinho próprio do filho estava em manutenção. Para piorar a confusão logística, os pilotos habituais de Zé Felipe não estavam no Brasil, mas sim viajando pelos Estados Unidos.

No meio do caos, Virginia Fonseca, ex-mulher de Zé Felipe, tentou ajudar e ofereceu seu próprio jatinho para que o grupo pudesse seguir viagem para Alagoas. A intenção era boa, mas a conta não fechou na prática: havia apenas um copiloto disponível e os profissionais que já acompanhavam o grupo não tinham a habilitação necessária para comandar a aeronave da influenciadora. Ou seja, tinham o avião, mas não tinham quem pilotasse com segurança.

O sinal para desistir

Com tantos problemas em sequência, o grupo decidiu que era melhor nem tentar mais. Zé Felipe e Rafa Uccman acabaram desistindo da viagem. Para a influenciadora, tantos imprevistos seguidos — a falha técnica de pressão e a falta de pilotos habilitados para o segundo avião — foram interpretados como um sinal de que eles não deveriam seguir para Maceió.

O cantor estava empolgado para tocar no aniversário do influenciador Alvaro. O cantor lamentou não ter conseguido participar da comemoração e fazer a apresentação planejada. No fim das contas, a segurança venceu a vontade de festejar. Quem nunca teve um dia em que tudo parece dar errado ao mesmo tempo?

Zé Felipe é filho do cantor Leonardo e segue a carreira musical. Virginia Fonseca é apresentadora, empresária e influenciadora digital brasilo-americana.