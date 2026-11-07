Klara Castanho está de volta às novelas da Globo
Klara Castanho está oficialmente de volta ao elenco da Globo. A atriz assinou o contrato na última sexta-feira, 6 de novembro, para participar da novela Elas Que Lutem, que será a próxima atração da faixa das sete da emissora.
A atriz estava fora das novelas desde sua participação em Garota do Momento, em 2024. Agora, ela retorna ao elenco da nova produção.
Já estamos ansiosos para saber quem será a personagem dela. Será que vem algum papel icônico por aí?
Com informações de fontes públicas, Wikipédia, YouTube, Instagram e TikTok.