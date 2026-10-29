Zé Felipe revela diagnóstico de síndrome após sentir dores na bunda

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Zé Felipe resolveu compartilhar com os fãs o motivo de ter sentido dores intensas nas últimas semanas. Em uma caixinha de perguntas aberta no Instagram na quarta-feira, 28 de outubro de 2026, o artista revelou que foi diagnosticado com a síndrome do piriforme após procurar ajuda médica.

A confusão com o nervo ciático

A revelação aconteceu depois que um fã questionou Zé Felipe sobre a dor que ele estava sentindo na região do nervo ciático. Em vídeo, o cantor fez questão de corrigir a informação, explicando que, apesar de a dor ser próxima, não se tratava do ciático.

Ele detalhou que o incômodo era localizado no lado esquerdo da bunda, especificamente no meio da região. Zé Felipe contou que procurou um médico após os sintomas e descobriu a causa do incômodo.

O que causou a síndrome

Ao interagir com o público, o artista explicou que o diagnóstico de síndrome do piriforme foi provocado por exercícios repetitivos. Ele chegou a desabafar sobre a intensidade do sintoma, afirmando que a sensação é ruim.

Para confirmar a condição, Zé Felipe respondeu a outro seguidor que perguntou se o seu caso era a síndrome do piriforme. O cantor postou uma foto fazendo um sinal de positivo e confirmou que era isso mesmo. Sobre o estado atual, ele contou que está tomando a medicação corretamente e que as dores já estão zerando.

Entendendo a síndrome do piriforme

A condição que afetou Zé Felipe acontece quando o músculo piriforme, que fica profundamente na região das nádegas, comprime ou irrita o nervo ciático, que passa bem próximo a ele. Esse processo gera aquela dor chata na região glútea, que em alguns casos pode irradiar para a parte posterior da perna e da coxa.

Além da dor, quem tem a síndrome pode sentir fisgadas, dormência e formigamento. O problema costuma estar ligado a má postura, sobrecarga muscular ou, como aconteceu com o cantor, movimentos repetitivos.

O caminho para a recuperação

O tratamento para quem enfrenta esse quadro depende de avaliação médica, mas geralmente envolve a indicação de medicamentos para aliviar a dor, como relaxantes musculares, analgésicos ou anti-inflamatórios, que é o caminho seguido por Zé Felipe.

Outras opções de recuperação incluem alongamentos, fisioterapia e exercícios focados no fortalecimento muscular. Para evitar que o problema volte ou que outras pessoas passem pelo mesmo, existem medidas preventivas como fazer pausas para caminhar após longos períodos sentado, evitar sobrecargas e sempre fazer um aquecimento antes de começar qualquer exercício.