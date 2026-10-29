Luiz Bacci contrata Datena para novo projeto no YouTube

Entretenimento

Luiz Bacci anunciou a contratação de José Luiz Datena para o seu canal no YouTube. O plano é levar para a plataforma digital um formato inspirado no Brasil Urgente, programa que tornou Datena uma das figuras mais conhecidas do jornalismo policial brasileiro.

O novo programa será diário e exibido justamente no fim da tarde. Bacci contou que a ideia de apostar no jornalista ganhou força após a participação de Datena em seu estúdio durante a campanha eleitoral e depois de declarações do presidente Lula sobre a importância do ambiente digital e a intenção de governar com atenção a esse espaço.

Com essa movimentação, Bacci busca investir em um formato jornalístico com identidade própria na internet, aproveitando a experiência de Datena e a ligação histórica do apresentador com esse horário específico da grade.