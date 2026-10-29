Ex de Belo está em um novo affair com empresário polêmico

Entretenimento

Rayane Figliuzzi não está para brincadeira no amor. Após a separação de Belo, a influenciadora estaria vivendo um novo romance com o empresário Rafael Alves, que também já foi namorado da atriz Carol Castro.

Só que o currículo do novo pretendente de Rayane vai muito além dos negócios e tem uns capítulos bem intensos. Em 2016, ele tentou ser prefeito de Angra dos Reis pelo PRB, contando com o apoio de Marcelo Crivella, mas a candidatura não vingou.

O negócio ficou mais complicado em 2020, quando Rafael foi preso durante a investigação do escândalo conhecido como QG da Propina. A investigação envolvia suspeitas de corrupção na gestão Crivella, e uma lancha e imóveis atribuídos a ele em Angra também entraram no caso.

No lado financeiro, ele ainda aparece como sócio-administrador da Construtora Nascente R7, empresa com capital social de R$ 2,7 milhões, embora não existam confirmações públicas sobre suas atividades recentes. Rafael ainda responde a processos judiciais, mas não há condenações definitivas sobre as acusações citadas.