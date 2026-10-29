Bless Gagliasso estreia na TV e deixa Giovanna Ewbank super emocionada

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A internet foi invadida por fofura e emoção no sábado, 3 de outubro de 2026, quando Giovanna Ewbank decidiu compartilhar com seus seguidores a alegria de ver o filho, Bless Gagliasso, estreando na televisão. Em um vídeo, a atriz aparece acompanhando a primeira participação do garoto de 11 anos em uma produção da Globo.

Bless entrou no elenco de A Nobreza do Amor para interpretar a versão infantil de Cayman II. O pequeno apareceu na trama em uma sequência de flashback, que serviu para mostrar como foi a infância do personagem ao lado do irmão, José, que nessa fase da história foi vivido por Arthur Ferreira.

O impacto da representatividade

Para Giovanna, a experiência foi muito além de apenas ver o filho na tela. Ela fez questão de destacar que a escolha da obra foi fundamental, já que considera A Nobreza do Amor uma produção potente e marcada pela representatividade. A atriz acredita que histórias como essa são essenciais para ampliar a presença de diferentes personagens na televisão brasileira e ajudam a abrir caminhos para que mais pessoas consigam se enxergar nas produções nacionais.

Em seus registros, Giovanna celebrou o início da trajetória artística de Bless, descrevendo o momento como a realização de um sonho que começa a acontecer. Ela usou as redes sociais para exaltar as qualidades do filho, mencionando que sente um orgulho imenso da sensibilidade, da coragem e da alma de artista que o menino possui.

Detalhes da cena e a trama

A participação de Bless foi exibida na sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Na história, ele dá vida ao Cayman II criança, personagem que, na fase adulta, é interpretado pelo ator Welket Bungué. As cenas de flashback levaram o público para os jardins do palácio do reino fictício de Batanga, localizado na costa ocidental da África.

Um dos pontos altos da sequência foi a interação entre os irmãos. Durante as aventuras nos jardins, Cayman II e José encontraram uma adaga lendária que estava presa ao tronco de um baobá sagrado. A curiosidade bateu forte e os dois tentaram retirar a arma do local, mas não tiveram sucesso na missão.

Apoio total da família

Determinada a ser a maior fã do filho, Giovanna Ewbank deixou claro que pretende acompanhar cada passo da carreira de Bless de perto. Ela afirmou que estará sempre na primeira fila para aplaudi-lo, segurando sua mão e apoiando todos os seus sonhos, incentivando o pequeno a voar e experimentar tudo o que desejar no mundo das artes.

Giovanna é apresentadora, atriz e modelo, além de ser uma das principais produtoras de conteúdo digital do Brasil. Ela comanda programas como o Quem Pode, Pod!, Surubaum, vlogs e a série Vida no Rancho no canal GIOH, além de ter passado por programas como o Video Show e o Faustão na TV Globo.

Será que já podemos esperar um Bless protagonista em breve? A gente torce!