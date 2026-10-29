Maiara revela que ela e Marília Mendonça já disputaram o mesmo homem

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Maiara abriu o jogo sobre um episódio curioso de sua amizade com Marília Mendonça no documentário “Marília Mendonça: Sentimento Louco”, do Prime Video. A cantora revelou que as duas chegaram a se apaixonar pelo mesmo homem, uma situação que acabou servindo de inspiração para a composição de uma música da rainha da sofrência.

Marília Mendonça foi uma das maiores vozes da música sertaneja, reconhecida por revolucionar o gênero e impulsionar o empoderamento feminino entre as décadas de 2010 e 2020.

Amizade acima de qualquer disputa

Durante seu depoimento, Maiara contou que descobriu que a amiga escreveu uma canção sobre esse interesse amoroso compartilhado sem avisá-la. A música fez parte do projeto “Agora É Que São Elas”. Para Maiara, a descoberta não gerou conflito, mas sim um sentimento de libertação. Ela explicou que aquele momento a fez perceber que a amizade entre elas tinha transcendido a um nível em que nada no mundo seria capaz de abalá-la.

A sertaneja relembrou que, em algumas ocasiões, o homem em questão chegava a ficar no palco e se escondia. Apesar da curiosidade do caso, Maiara optou por não revelar a identidade do homem que despertou o interesse de ambas, tratando o episódio como uma prova de que o vínculo entre as amigas era maior do que qualquer disputa amorosa.

A história por trás de “De Quem É a Culpa?”

Além do caso do homem compartilhado, Maiara trouxe detalhes sobre a criação de outro sucesso do repertório de Marília: “De Quem É a Culpa?”. Segundo a cantora, a música foi inspirada em um envolvimento breve entre a rainha da sofrência e o fotógrafo e diretor audiovisual Flaney Gonzallez. Maiara contou que, na época, Marília comentava com ela que Flaney era culto.

Maiara acredita que Marília ficou com Flaney apenas uma vez. O documentário também traz a perspectiva de Flaney Gonzallez, que relatou ter descoberto a inspiração da música durante uma conversa nos bastidores, especificamente no camarim. Ele admitiu que ficou com vergonha ao saber que a história que viveram havia se transformado em composição.

Flaney destacou a habilidade singular de Marília em transformar sentimentos e experiências em letras marcantes. Ele observou que a cantora conseguia descrever a atmosfera de quem estava passando por certas situações, mesmo quando eram histórias que ela mesma não tinha vivido, sofrendo junto com a narrativa para criar a obra.

Um legado de confidências

A relação entre Maiara e Marília Mendonça era pautada por uma proximidade que ia muito além das parcerias musicais, sendo marcada por profundas confidências e experiências pessoais compartilhadas.

Marília faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um acidente aéreo ocorrido em Minas Gerais. Mesmo após sua partida, a trajetória da artista continua rendendo novas histórias por meio de depoimentos de pessoas próximas e amigos, mantendo vivos os sucessos que definiram a música sertaneja recente.

E aí, quem diria que a sofrência tinha esse nível de plot twist nos bastidores?