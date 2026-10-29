Guerra aberta: Bruna Biancardi perde a paciência e detona Luana Piovani

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O clima pesou e a paciência acabou. Bruna Biancardi resolveu responder à altura as provocações de Luana Piovani após a atriz ter chamado a influenciadora de otária de carteira assinada. A confusão aconteceu depois que Neymar foi expulso do jogo entre Santos e Bahia no sábado, 24 de outubro de 2026, após uma confusão com Rodrigo Nestor, do Bahia.

Luana Piovani compartilhou o vídeo do lance nos stories e não poupou críticas, chamando o jogador de desgraça de homem e afirmando que a vergonha que as filhas passariam seria culpa da mãe. Bruna, que não deixou passar, rebateu a atriz em um comentário no Instagram, sugerindo que Luana deveria se preocupar com os próprios filhos, que teriam decidido por vontade própria não morar mais com ela.

A resposta pesada de Bruna

Bruna não parou por aí e subiu o tom, mandando Luana lavar a boca suja antes de falar dela ou de suas filhas, Mavie e Mel. A influenciadora ainda chamou a atriz de feminista de merda, alegando que Piovani vive atacando mulheres que não têm nada a ver com seus complexos e problemas pessoais.

Para fechar com chave de ouro, Bruna sugeriu que, se o problema da atriz fosse com Neymar, ela deveria resolver diretamente com ele, pedindo para ser tirada da história. Ela finalizou dizendo que Luana deveria fazer terapia, se isolar do mundo ou procurar a felicidade, já que gente feliz não gasta tempo falando da vida dos outros.

O histórico de tretas e chifres

Essa não é a primeira vez que Bruna entra no fogo cruzado. A atriz já tinha citado a influenciadora anteriormente, inclusive fazendo piadas pesadas. Em meados de outubro, Luana compartilhou uma postagem satírica sobre o posicionamento político e o histórico de traições do jogador, mencionando que Bruna Biancardi chegaria a andar torta de tanto chifre.

Neymar, claro, não ficou calado. O jogador rebateu a atriz lembrando que ela mora em Portugal e quer opinar no Brasil, disparando que nem os filhos dela querem estar com ela e e ironizando: "essa mulher é demais, que ser humano incrível". Ele ainda comentou que os processos que Luana toma e paga acabam sendo para o bem.

Batalha judicial e condenações

Se nas redes sociais a briga é a céu aberto, na Justiça a coisa ficou séria. A confusão começou em maio de 2024, quando Luana criticou a PEC das Praias e internautas ligaram a proposta a um projeto de imóveis de alto padrão chamado Caribe brasileiro, anunciado por Neymar. O jogador negou qualquer relação com a PEC através de uma nota no X.

Nas publicações seguintes, a atriz chamou Neymar de mau-caráter, escroto e péssimo exemplo como cidadão, pai e homem. Ela também falou que ele traía uma mulher grávida, falas que foram avaliadas pela Justiça. Ao citar Bruna Biancardi, questionou se seria bom ser humilhada nacional e internacionalmente.

Neymar acusou Luana de difamação e injúria por causa de stories publicados em 28 e 30 de maio e 1º de junho de 2024, pedindo R$ 50 mil de indenização. A Justiça de São Paulo aceitou a queixa-crime. Em junho de 2025, a defesa de Luana tentou fazer com que Bruna Biancardi prestasse depoimento, mas o pedido foi rejeitado pela Justiça, o que fez a atriz classificar a decisão como suspeita.

No dia 15 de outubro de 2025, o juiz Rodrigo César Müller Valente, da 2ª Vara Criminal da Barra Funda, condenou Luana por injúria qualificada. A pena foi de quatro meses e quinze dias de detenção em regime aberto, mas foi substituída por prestação de serviços à comunidade. Ela foi absolvida da acusação de difamação, mas a defesa informou que iria recorrer da decisão.

Luana Piovani é atriz, apresentadora e produtora, com carreira que começou como modelo. Já Bruna Biancardi é influenciadora digital.