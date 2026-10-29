Clima tenso! Ana Bruna volta fazendeira e já manda aviso para Mônica

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O clima esquentou na sede de A Fazenda 18. Logo depois de vencer a sétima Prova do Fazendeiro, Ana Bruna não perdeu tempo e partiu para cima de Mônica.

A confusão começou quando a jornalista criticou a postura da influenciadora ao retornar da prova com o chapéu, chamando Ana Bruna de arrogante. A resposta veio na lata: Ana Bruna disse que pelo menos a aliada de Mônica não faz papel de otária e que a jornalista tratou todo mundo mal desde o primeiro dia. Para fechar com chave de ouro, avisou que Mônica vai pagar por tudo o que fez.

Mônica, que não fica atrás, rebateu dizendo que não acha que a forma de tratar as pessoas seja uma punição e lembrou que trabalhou todas as semanas. Quando Ana Bruna ameaçou fiscalizar as tarefas da rival, a jornalista disparou que não é preguiçosa como a influenciadora e que pode contar com ela para qualquer trato.

Se é para causar, elas estão entregando tudo, né? Só espero que a cozinha não pegue fogo com esse ranço todo.