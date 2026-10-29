Clima tenso em A Fazenda 18: Serginho é detonado por acordo com a Alcateia

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O jogo virou e o clima pesou em A Fazenda 18. Serginho virou o alvo de Darlin e Maíra após fechar um acordo com o grupo Alcateia para não ser eliminado no Resta Um da sexta Roça. O preço da permanência foi alto: em troca da salvação, o peão votou em Ariela na formação da nova Roça.

Darlin não guardou as críticas e mandou a real para o colega. Ela aconselhou que ele deveria seguir o coração, mas lembrou que ele não pode esquecer de quem sempre esteve ao seu lado e conversou com ele durante o jogo.

Maíra reforçou que a casa inteira estava contra Serginho e que, no início, só ela e Ariela o defendiam. Em seguida, cobrou: ele esqueceu de todos os alvos que tiveram? E completou que todo mundo queria fuzilá-lo.

Serginho, que é ator, tentou se justificar. Ele defendeu suas escolhas dizendo que todos estão em uma busca para entender quem são e que, dentro da casa, as pessoas pensam e escrevem demais, o que acaba deixando alguém meio aéreo.

Será que esse acordo com a Alcateia vai valer a pena ou Serginho acabou de cavar a própria cova com as aliadas?