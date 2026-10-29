Bela e Gabriel finalmente se beijaram em Por Você e a web se dividiu

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A espera acabou para quem torcia por Bela e Gabriel. Os personagens vividos por Sheron Menezzes e Thiago Lacerda vão dar o primeiro beijo em Por Você, anos após o fim do romance mal resolvido. A reação do público movimentou as redes sociais na noite de quarta-feira, 28 de outubro.

Como era de se esperar, o revival do ex-casal movimentou as redes sociais. Enquanto uma parte dos fãs comemorou a cena, teve gente pedindo a volta da médica com Lucas, interpretado por Amaury Lorenzo.

E você, é time Gabriel ou time Lucas?