Jônatas Faro aparece com o namorado logo após desistir de A Fazenda 18
Jônatas Faro apareceu ao lado do namorado, o economista Paulo Mesquita, na noite de terça-feira, 27 de outubro. O casal foi visto reunido com amigos em um quiosque na Praia do Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro.
A aparição aconteceu poucos dias depois de Jônatas desistir da competição de A Fazenda 18 na última quinta-feira, 22 de outubro. O ator, que já foi galã de produções como Malhação e Chiquititas, chegou a falar sobre o relacionamento com Paulo durante o confinamento, revelando que eles estão juntos há cerca de dois anos.
Um detalhe curioso é que Jônatas contou para os outros participantes no início de outubro que tinha feito um combinado com o namorado antes de entrar no programa. Ele disse que Paulo poderia seguir a vida caso assistisse a algo que não gostasse no reality.
Sobre a saída do programa, o perfil oficial do ator publicou que ele não ultrapassou seus limites e que a experiência foi apenas um capítulo de sua história.
Na vida pessoal, Jônatas também foi casado com a atriz Danielle Winits entre dezembro de 2010 e março de 2011. O casal se separou pouco antes do nascimento do filho, Guy, que hoje tem 15 anos.