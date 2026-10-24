Zé Felipe aluga mansão de R$ 24 milhões em Goiânia com piscina e telão

Entretenimento

Imagine pagar R$ 120 mil por mês de aluguel. Pois é exatamente esse o valor do aluguel que o cantor Zé Felipe fechou para uma mansão avaliada em R$ 24 milhões, em Goiânia. O imóvel é um verdadeiro colosso, com um terreno de 2 mil m² e uma estrutura feita para quem não quer sair de casa para nada.

Zé Felipe é filho de Leonardo. Ele garantiu esse novo endereço em Goiânia enquanto passa uma temporada nos Estados Unidos.

A saga para conseguir a chave

O caminho até a assinatura do contrato não foi tão simples. O cantor já tinha visitado a propriedade acompanhado do pai, Leonardo, cerca de cinco meses atrás. Naquela época, porém, o antigo dono não estava interessado em alugar a casa, apenas em vendê-la.

As coisas só mudaram depois que a casa foi vendida. Foi aí que o corretor Brunno França retomou a negociação com Zé Felipe, conseguindo concretizar o aluguel do tríplex agora que a situação do imóvel mudou.

Luxo nos mínimos detalhes

A casa fica no condomínio Aldeia do Vale, conhecido por ser um dos endereços mais sofisticados da capital goiana, em uma região de fundo de mata.

Para quem gosta de espaço, a quantidade de quartos é o primeiro choque. O imóvel conta com seis suítes plenas, todas com banheiro privativo. Para o dono da casa, existe ainda a suíte master, que é um evento à parte: o quarto principal tem um closet espaçoso e uma sala de banho equipada com duas cubas, duas duchas e banheira de imersão.

Na entrada, a sala de estar chama a atenção por ter uma parede composta por janelas e uma abertura que oferece vista total para a área de lazer, integrando o interior com o exterior.

Lazer de cinema (literalmente)

A área externa foi projetada para o entretenimento pesado. A piscina é grande, aquecida e tem um detalhe inusitado: um telão instalado para momentos de lazer.

Mas o luxo não para na piscina. O tríplex ainda oferece cinema privativo, academia e uma área com sala de jogos. Para as reuniões com a galera, a casa possui churrasqueira a carvão e área gourmet. E, como não poderia faltar para um cantor, o imóvel conta com um estúdio musical próprio na área gourmet.

A casa também conta com elevador. Com todo esse conforto, a gente até entende por que o valor do aluguel é tão alto. Será que a gente consegue convencer o Zé a abrir a casa para um churrasco?