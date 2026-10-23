Carlos Alberto de Nóbrega aparece nas redes após cirurgia no coração

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Carlos Alberto de Nóbrega apareceu nas redes sociais no fim da tarde de quarta-feira, 21 de outubro, depois de passar por uma cirurgia no coração. O veterano da TV posou para uma foto ao lado da esposa, Renata de Nóbrega, e do padre Antônio Maria, no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.

Na legenda da imagem, foi dito que a visita foi abençoada e que tudo estava correndo bem por lá. O humorista estava internado desde a semana anterior para investigar sintomas de mal-estar e fadiga que persistiam há alguns meses.

O quadro de saúde foi agravado pelo vírus Coxsackie tipo 2, que piorou uma insuficiência cardíaca que ele já tinha. Por causa disso, ele apresentou bradicardia — quando o coração bate mais devagar do que o normal — e outras arritmias, o que levou à necessidade da cirurgia para a colocação de um marcapasso.

A internação havia sido divulgada no dia 16 de outubro pelas redes sociais de Renata, que é médica. Ela também passou mal devido ao mesmo vírus, mas não precisou de internação e passa bem.

O vírus Coxsackie tipo 2 pode afetar o sistema nervoso central, fígado, pâncreas e o coração. A transmissão acontece principalmente por saliva, secreções respiratórias ou contato com objetos e superfícies contaminadas. Dependendo do caso, a enfermidade pode causar desde sintomas leves, como resfriados, até complicações sérias em tecidos específicos.