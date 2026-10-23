Thais Carla manda real sobre excesso de pele após perder 120 kg

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Thais Carla decidiu encarar as dúvidas dos seguidores sobre as mudanças em seu corpo após emagrecer cerca de 120 kg. Na última quarta-feira, 21 de outubro, a influenciadora postou um vídeo de maiô em um parque aquático para falar sobre autoestima e a famosa flacidez que vem com a perda de peso.

A dançarina e ativista contou que muita gente a questiona sobre como lida com o excesso de pele, já que muitos desistiriam de sair ou de fazer as coisas por causa disso. Thais, porém, foi categórica ao dizer que não permite que a aparência do corpo limite suas atividades ou a impeça de usar as roupas que gosta, reforçando que não deixa de viver.

O processo de emagrecimento da influenciadora envolveu mudanças no estilo de vida, alimentação, cirurgia bariátrica e o uso de canetas emagrecedoras.

Thais também comentou sobre a pressão que recebe para realizar cirurgias reparadoras para remover a pele sobressalente. Ela explicou que prefere respeitar o próprio tempo e aproveitar cada segundo das transformações do corpo. Para ela, é óbvio que, após perder 120 kg, a pele ficaria mole.

Mesmo com a flacidez, Thais garantiu que continua se sentindo bem com a própria aparência e que o mais importante é se sentir gostosa.

Justo! Se a gente se sente bem, quem é que manda no look, né?