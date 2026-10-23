Thais Carla manda real sobre excesso de pele após perder 120 kg
Thais Carla decidiu encarar as dúvidas dos seguidores sobre as mudanças em seu corpo após emagrecer cerca de 120 kg. Na última quarta-feira, 21 de outubro, a influenciadora postou um vídeo de maiô em um parque aquático para falar sobre autoestima e a famosa flacidez que vem com a perda de peso.
A dançarina e ativista contou que muita gente a questiona sobre como lida com o excesso de pele, já que muitos desistiriam de sair ou de fazer as coisas por causa disso. Thais, porém, foi categórica ao dizer que não permite que a aparência do corpo limite suas atividades ou a impeça de usar as roupas que gosta, reforçando que não deixa de viver.
O processo de emagrecimento da influenciadora envolveu mudanças no estilo de vida, alimentação, cirurgia bariátrica e o uso de canetas emagrecedoras.
Thais também comentou sobre a pressão que recebe para realizar cirurgias reparadoras para remover a pele sobressalente. Ela explicou que prefere respeitar o próprio tempo e aproveitar cada segundo das transformações do corpo. Para ela, é óbvio que, após perder 120 kg, a pele ficaria mole.
Mesmo com a flacidez, Thais garantiu que continua se sentindo bem com a própria aparência e que o mais importante é se sentir gostosa.
Justo! Se a gente se sente bem, quem é que manda no look, né?