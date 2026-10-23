U2 adiciona terceira data em São Paulo por causa da alta demanda

Entretenimento

O U2 não aguentou a pressão dos fãs e anunciou um show extra no Brasil. A nova apresentação acontece em 14 de março de 2027, no estádio MorumBIS, em São Paulo. Com isso, o grupo agora terá três datas na capital paulista, somando-se aos shows já marcados para 10 e 12 de março de 2027.

Essa série de shows faz parte da turnê mundial Carnaval De Luz Presents: The Greatest Show On Earth, que promove o 16º álbum de estúdio da banda. O evento marca o retorno de Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. aos palcos a partir de 2027, sendo a primeira vez que o grupo volta aos estádios desde dezembro de 2019, quando encerraram a turnê The Joshua Tree.

Para completar o pacote, Beck fará a abertura das apresentações. Além de São Paulo, a turnê passará por Buenos Aires em março e pela Cidade do México em fevereiro. A banda avisou que novas datas para a América do Norte e Europa devem sair nas próximas semanas.

Para entrar no clima, o U2 lançou o single The Greatest Show On Earth, coescrito com Brian Eno. O clipe, dirigido por Anton Corbijn, foi gravado no deserto da Califórnia.

As vendas para o show de 14 de março começam hoje, 23 de outubro, pelo site da Ticketmaster Brasil. A pré-venda para assinantes do U2.com (grupos Feedback e The Hype) rolou das 8h às 10h. Já os clientes Santander tiveram janela das 10h às 15h, com fila exclusiva para clientes Select e Private Banking. A venda para o público geral começou às 15h.

Quem usar cartão Santander pode parcelar em até seis vezes sem juros, enquanto os demais cartões permitem até quatro parcelas. O limite de compra é de quatro ingressos por CPF, sendo no máximo duas meias-entradas.

Três shows em SP? O U2 realmente quer que a gente gaste todo o nosso salário em 2027, hein!