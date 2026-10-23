Tudo Pode Ser Visto: documentário fenômeno chega aos cinemas brasileiros em novembro

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Prepara a pipoca porque Tudo Pode Ser Visto enfim tem data para chegar ao Brasil. O documentário, que tem uma das maiores estreias de um documentário na bilheteria e é o filme mais bem avaliado de toda a história do Letterboxd, estreia nos cinemas no dia 26 de novembro.

Mas quem não aguenta esperar até lá tem chance de ver o longa antes. O filme encerra a 50ª Mostra de São Paulo no dia 29 de outubro, às 18h, no Teatro Cultura Artística. Na semana seguinte, a produção também passa pelo XVII Janela Internacional de Cinema de Recife.

Dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim, o filme da A24 foca em Elizabeth Holmes. O longa acompanha os 34 dias que antecederam o início da prisão de Holmes, que ficou famosa por fundar a Theranos, empresa de biotecnologia que prometia revolucionar exames de sangue com amostras minúsculas.

O problema é que a tecnologia não entregava o que prometia e a empresa foi acusada de enganar investidores. O resultado? Em 2022, Holmes foi condenada por quatro crimes de fraude e sentenciada a 11 anos e três meses de prisão.

O encontro é quase poético: de um lado, Nathan Fielder, conhecido por pegadinhas e por deixar todo mundo na dúvida sobre o que é real; do outro, Elizabeth Holmes, que ganhou fama justamente por enganar as pessoas. Será que alguém ali fala a verdade?

Quem aí já está ansioso para ver esse caos em tela grande?