Felipe Neto e Juliane Carvalho casaram no civil e a gente quer saber: cadê a festa?

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Felipe Neto e a influenciadora Juliane Carvalho oficializaram a união no civil. O youtuber compartilhou na quinta-feira (22) as fotos do momento nas redes sociais com a legenda Enfim Sr. e Sra. Neto.

Mas calma, que o negócio não acabou por aqui. Felipe já deixou claro no X/Twitter que agora é a hora de esperar pelo grande evento, referindo-se à cerimônia principal que ainda vai rolar.

Nos looks, o casal foi por caminhos diferentes. Juliane foi de vestido branco curto, modelo tomara que caia, com aplicações florais em amarelo e lilás, completando com cabelos soltos e um buquê de flores brancas. Já Felipe preferiu algo mais relax: conjunto de alfaiataria bege-claro, camiseta branca e tênis da mesma cor. Ficou clean, mas será que a festa vai ter um dress code mais ousado?

O romance, que foi assumido publicamente em novembro de 2023, teve um pedido de casamento bem inusitado em julho, durante uma viagem à Grécia. Para garantir a surpresa, Felipe contou que teve que esconder a caixinha do anel dentro da cueca.

Nem tudo foi glamour nos preparativos, porém. Em agosto, o youtuber admitiu que a organização do casamento estava sendo cansativa e estressante. Com a honestidade de sempre, ele brincou que sua única função nas decisões era concordar com tudo o que Juliane pedia.

Se a festa for metade do evento que o planejamento parece ter sido, a gente já espera um caos maravilhoso. Quem mais está ansioso pelos looks da festa?