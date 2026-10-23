William Waack renova com a CNN Brasil por mais três anos
A CNN Brasil anunciou que renovou o contrato do jornalista William Waack por mais três anos. Ele está na casa desde a estreia da emissora, em março de 2020, quando começou no comando do Jornal da CNN.
Há quatro anos, Waack assume o comando do programa WW, exibido diariamente às 22h. A atração foca em análises profundas sobre geopolítica, economia e fatos políticos, contando com patrocínios de marcas como Galapagos Capital, Coffee++ e Hospital Moinhos de Vento.
O jornalista, que tem 56 anos de carreira, traz na bagagem passagens pela TV Globo, TV Cultura, jornal O Estado de S. Paulo e revista Veja. Ele é formado em Jornalismo pela USP, além de ter graduação em Sociologia e Ciências Políticas pela Universidade de Mainz e mestrado em Relações Internacionais. Na carreira, atuou por mais de duas décadas como correspondente internacional em zonas de conflito e venceu dois Prêmios Esso de Jornalismo pelos livros-reportagem Camaradas e Mister, You Bagdad.
Sobre a continuidade, Waack afirmou que a parceria reforça o compromisso com o jornalismo de profundidade para ir além do fato aparente e entregar a análise crítica que o público busca.
Virgilio Abranches, vice-presidente de Jornalismo, Conteúdo e Operações da CNN Brasil, disse que a renovação reafirma a determinação da emissora em entregar cobertura de alto nível, destacando que o jornalista combina uma bagagem histórica e internacional raríssima. Já João Vitor Xavier, CEO da CNN Brasil, classificou a permanência de Waack como uma grande conquista para a operação e para o público que exige credibilidade.