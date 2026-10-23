Golpe da sedução: Pilar quer que a filha conquiste o primo para salvar apartamento

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A Pilar não brinca em serviço quando o assunto é dinheiro. Na novela Quem Ama Cuida, a personagem de Isabel Teixeira decidiu usar a própria filha, Ingrid, para tentar recuperar parte da herança de Arthur Brandão. O plano surge porque Heitor, interpretado por Renato Góes, reapareceu vivo e começou a reivindicar os bens do pai, o que coloca os interesses da vilã em risco.

Percebendo que Ingrid, vivida por Agatha Moreira, já tem um interesse antigo pelo primo, Pilar resolveu manipular a situação. A ideia é que a jovem seduza Heitor e o convença a doar o apartamento onde as duas moram, já que o imóvel faz parte da disputa pelos bens de Arthur. Basicamente, Pilar quer transformar um desejo romântico em uma solução patrimonial para garantir que mãe e filha não fiquem sem aquele patrimônio.

Só que nem tudo vai sair como a vilã planejou. Ingrid vai investir na aproximação, mas Heitor não vai corresponder às investidas. Para a frustração da jovem, ele vai acabar dando atenção e convidando Bruna, personagem de Nanda Marques, para sair.

A situação deve alimentar a rivalidade entre os parentes de Arthur Brandão. Enquanto Heitor tenta exercer seus direitos sobre a fortuna do pai, Pilar segue procurando brechas para manter o que considera importante. No meio disso, Ingrid fica dividida entre a vontade de conquistar o primo e a pressão da mãe para conseguir o imóvel.

Sinceramente, a Pilar não tem limites, né? Imagina sugerir que a filha use o coração para conseguir um imóvel? É cada nível de manipulação que a gente não consegue nem processar. Será que a Ingrid vai ter coragem de seguir esse plano ou vai mandar a mãe procurar outro jeito de ganhar dinheiro?