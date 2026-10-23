Brilho, alfaiataria e ousadia: os looks da première de 'Verônika com K'

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O tapete vermelho da première de "Verônika com K", realizada na noite de terça-feira, 20 de outubro, no Teatro TotalEnergies, no Rio de Janeiro, serviu de vitrine para produções que foram do minimalismo elegante ao maximalismo metalizado. O evento reuniu o elenco e convidados para celebrar a série que chegou ao Globoplay na quinta-feira, 22 de outubro, com oito episódios disponíveis de uma só vez.

O protagonismo de Roberta Rodrigues

Como estrela da produção, Roberta Rodrigues assumiu o centro das atenções com um vestido longo em tom bege-nude. A peça, ajustada ao corpo e com mangas compridas, trouxe um decote em V pronunciado que valorizou a silhueta. O movimento do visual foi garantido por drapeados e franzidos laterais que adicionaram textura ao comprimento do vestido.

Para tirar a produção do óbvio, a atriz investiu pesado nos acessórios. Ela usou maxibrincos dourados pendentes e um bracelete metálico esférico, que criaram um contraste luminoso com a cor discreta da roupa. Nos pés, escolheu sandálias de tiras finas, mantendo a elegância sem roubar a cena dos detalhes metálicos.

Na trama, Roberta Rodrigues interpreta Verônika, uma advogada criminalista de sucesso que cresceu em uma comunidade. A personagem enfrenta uma reviravolta quando seu mentor é preso por corrupção, o que a aproxima de Rod, um antigo amor que agora chefia o tráfico local. A série, criada e escrita por José Junior, com direção de Silvio Guindane e produção do AfroReggae Audiovisual, expande o universo de "Arcanjo Renegado".

Apostas em contrastes e volumes

Mariana Ximenes, atriz e produtora conhecida por sua versatilidade em novelas e filmes, trouxe uma proposta contemporânea e urbana para a noite. Ela combinou uma blusa preta sem mangas e gola alta com uma modelagem assimétrica, destacando-se por uma cauda lateral drapeada que caía sobre uma das pernas, criando um efeito de movimento sem a necessidade de cores vibrantes.

Para equilibrar o volume da parte superior, a artista usou uma calça oversized em tom bege-caqui de corte amplo. A produção foi finalizada com braceletes prateados nos pulsos para adicionar brilho e sapatos pretos de bico quadrado, reforçando a estética moderna do conjunto.

Já Karol Conká, rapper e apresentadora, roubou a cena com a produção mais impactante da noite. A cantora apostou em uma alfaiataria desconstruída, unindo colete e saia curta cinza com risca-de-giz fina, cobertos por um blazer oversized em tom cinza-chumbo. O grande destaque foram as lapelas e mangas do blazer, totalmente cobertas por bordados e pedrarias prateadas reluzentes.

Para fechar o look com chave de ouro, Karol escolheu botas de cano curto metalizadas e de bico fino. O contraste final ficou por conta dos locs arruivados presos no alto, que quebraram a paleta de cores frias da roupa e dos acessórios, resultando em um visual de muita personalidade.

Cores fortes e texturas

Mell Muzzillo, influenciadora, decidiu apostar no poder do vermelho-vivo. Ela surgiu com um vestido longo de alças finas e caimento fluido, que contava com uma fenda lateral profunda para dar movimento. O tecido do vestido apresentava suaves ondas, dispensando a necessidade de estampas para se destacar.

A composição foi complementada por um bracelete dourado posicionado acima do cotovelo com um pingente pendente, além de sandálias rasteiras claras. A aposta na combinação de vermelho intenso e dourado trouxe a força necessária para o visual, mantendo a leveza da silhueta.

Marcello Melo Jr., ator e músico, fugiu da formalidade do terno tradicional. Ele optou por um conjunto em tom bordô, composto por uma calça de corte reto e uma jaqueta estilo overshirt com bolsos no peito. A escolha trouxe referências do guarda-roupa urbano, onde o branco foi utilizado para iluminar a produção e equilibrar a cor central.

Carol Castro encerrou a lista de destaques com um jogo de sobreposições e materiais. A atriz usou um vestido tubinho preto por baixo de uma peça de tricô off-white com gola alta e recorte curto no peito. Por cima de tudo, adicionou um sobretudo longo de couro sintético preto, criando um contraste marcante de texturas.

Os detalhes finais ficaram por conta da meia-calça rendada com desenhos florais pretos, botas de couro com salto grosso e uma bolsa tiracolo estruturada, também preta. O tom off-white do tricô serviu como ponto de luz para quebrar a predominância do preto no visual. Quem teria coragem de encarar esse look no dia a dia ou só no red carpet mesmo?