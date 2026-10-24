R$ 2 milhões para comemorar: os gastos absurdos do aniversário de Yasmin Brunet

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Sabe aquele tipo de festa que a gente não consegue nem imaginar o preço? Pois é. Yasmin Brunet comemorou seu aniversário em junho de 2024 com um evento que custou mais de R$ 2 milhões. Quem pagou a conta foi Daniel Vorcaro, banqueiro preso pela segunda vez desde março deste ano. Vorcaro também arcou com os estragos que os convidados da modelo e atriz causaram no hotel cinco estrelas em São Paulo.

A conta detalhada

Para quem quer saber onde foi parar tanto dinheiro, a planilha de custos de 29 de maio revela que o valor exato era de R$ 2.012.019,96. O Rosewood, hotel de luxo na capital paulista, levou a maior fatia: R$ 690.036.

Na parte visual e técnica, a iluminação e o vídeo custaram R$ 195.665,96. A produção executiva ficou em R$ 65 mil, enquanto as lembrancinhas da festa custaram R$ 35.940.

Decoração e montagem

A decoração sozinha somou R$ 176.600. Mas a conta subiu porque houve 13% de emissão de Nota Fiscal e mais R$ 14 mil por causa de um dia extra de montagem. No fim, a estética da festa custou R$ 215.378.

O line-up e os cachês

Os valores pagos aos artistas variaram bastante. A DJ Brunetta recebeu R$ 5 mil, o menor valor da lista. Já Os Locos levaram R$ 35 mil de cachê.

O caso do Dennis DJ foi curioso: a tabela indicava um cachê de R$ 450 mil mais R$ 110 mil de produção. Porém, como ele já havia feito um evento em Trancoso (BA) com o artista, houve um desconto e o valor pago foi de apenas R$ 20 mil.

Para fechar, o cantor e ator L7nnon teve um cachê de R$ 250 mil, com despesas estimadas em R$ 50 mil. Todos esses cálculos foram feitos por Thatiane, empresária da Yasmin, que enviou os valores para a aprovação de Vorcaro, que acabou autorizando os pagamentos no último dia de maio de 2024.

Extras e tretas

O luxo não ficou só na festa. Mensagens no celular de Vorcaro mostram que ele também emprestou um apartamento e um helicóptero para Yasmin. Além disso, o banqueiro usou o chat para atacar MC Daniel, ex da modelo, chamando o funkeiro de sem classe e trombadinha.

Vorcaro também trocou mensagens frequentes com Luciano Huck para marcar encontros, embora o apresentador da Globo tenha negado ter sido sócio do ex-controlador do Banco Master.

Agora a gente sabe que o verdadeiro luxo é ter alguém que paga até a conta do hotel depois que a galera quebra tudo, né?