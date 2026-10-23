Bruna Marquezine em Hollywood: atriz entra para o elenco de série da Netflix

Entretenimento

Bruna Marquezine foi anunciada nesta sexta-feira, 23 de outubro de 2026, como parte do elenco da terceira temporada de Magnatas do Crime. A série da Netflix, criada por Guy Ritchie, já está com as gravações em andamento no Reino Unido e em Marrocos.

Nesta nova fase, a atriz brasileira divide a produção com nomes conhecidos de Hollywood, como Orlando Bloom e Elijah Wood. Ainda não existem detalhes sobre qual personagem a brasileira interpretará, nem a data de estreia dos episódios.

A trama, lançada originalmente em 2024, gira em torno de Eddie Horniman, um jovem aristocrata que descobre que a propriedade de sua família esconde um império de produção de maconha. Ele acaba mergulhando no crime organizado britânico para conciliar sua vida nobre com os negócios ilegais.

Além de Marquezine, Bloom e Wood, a temporada terá o retorno de Theo James, Kaya Scodelario, Ray Winstone, Joely Richardson, Vinnie Jones, Jasmine Blackborow e Maya Jama. A produção terá oito episódios no total.

Theo James contou que a nova fase explora como a riqueza herdada e séculos de nobreza podem afetar alguém. Ele explicou que seu personagem, Horniman, está percebendo que a violência traz um sentido de poder e está disposto a usá-la para conseguir o que quer.

Para Bruna, esse é mais um passo na carreira internacional. A atriz já tinha estreado em Hollywood em 2023, no filme Besouro Azul, da DC, onde interpretou Jenny Kord ao lado de Xolo Maridueña.

Será que a Bruna vai ser a vilã ou a heroína desse esquema de maconha? A gente quer saber agora!