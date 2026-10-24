Cariúcha abandona gravação na RedeTV! após recusa em dividir palco com influenciador

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Cariúcha deixou os estúdios da RedeTV! chorando na tarde de quarta-feira, 21 de outubro, depois de se recusar a gravar o programa SuperPop com o influenciador Rico Melquíades. O episódio teria sido motivado por divergências políticas entre os dois.

Ela teria mantido a decisão de não dividir a atração com o convidado mesmo diante da possibilidade de perder o emprego. Segundo fontes, Cariúcha já havia avisado a direção da emissora que não gostaria de receber Rico, por considerar que as posições públicas dele contrariavam seus princípios.

Mesmo com o alerta prévio, a apresentadora teria sido surpreendida ao chegar à RedeTV! e descobrir que o influenciador estava entre os participantes previstos para a gravação. Diante disso, decidiu não comandar a atração e deixou as instalações da emissora visivelmente abalada. Segundo os relatos, ela chegou a admitir que poderia ser demitida, mas não aceitaria apresentar uma edição do SuperPop com a participação do influenciador.

O clima pesado não ficou apenas com a anfitriã. Outros convidados do programa também teriam mostrado resistência à presença de Rico Melquíades, já que não queriam associar suas imagens às posições políticas defendidas por ele.

A polêmica acontece em meio à exposição política de Rico, que se aproximou da campanha de Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições presidenciais de 2026. O influenciador também afirmou que deixaria o Brasil caso o presidente Luiz Inácio Lula da Silva proibisse as plataformas de apostas esportivas, as bets.