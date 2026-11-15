Zaynara fica presa em aeroporto nos EUA após pane no controle aéreo

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A cantora paraense Zaynara foi surpreendida por uma paralisação total das decolagens nos Estados Unidos na sexta-feira, 13 de novembro. O problema foi causado por uma falha de comunicação nos sistemas de controle de tráfego aéreo do país, que deixou a artista e sua equipe retidos no aeroporto de Las Vegas.

Zaynara aguardava o embarque para seguir viagem rumo a Portugal, mas encontrou as operações totalmente paralisadas. Em vídeo, a cantora relatou que chegou ao aeroporto antes das 9h, no horário local, e foi pega de surpresa ao notar que tudo estava parado e fechado, afetando não só ela e sua equipe, mas diversas outras pessoas que estavam no local.

O caos nos céus americanos

A suspensão das decolagens foi determinada pela Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) após a interrupção temporária nas telecomunicações afetar os Centros de Controle de Tráfego Aéreo. O secretário de Transportes americano, Sean Duffy, informou que técnicos da agência foram mobilizados para investigar a origem da falha.

De acordo com a FAA, as aeronaves que já estavam em voo conseguiram pousar normalmente, mas todos os aviões que permaneciam em solo foram impedidos de decolar. No caso dos voos internacionais, a orientação era que cada situação fosse tratada individualmente.

O impacto da pane foi massivo. Dados do serviço de monitoramento FlightAware indicam que aproximadamente 7 mil voos sofreram atrasos ou foram cancelados. Apesar do tamanho do problema, fontes de segurança ouvidas pela CNN indicaram que não havia indícios de ataque cibernético e o governo americano afirmou que a falha não representava uma ameaça à segurança nacional.

Esse tipo de incidente não é inédito, já que a última suspensão nacional de voos nos Estados Unidos aconteceu em janeiro de 2023, quando uma falha em um sistema de notificação para pilotos também paralisou as operações do país.

Do Grammy para o Porto

Zaynara participou da 27ª edição do Grammy Latino, ocorrida na quinta-feira, 12 de novembro, em Las Vegas. Além de acompanhar a cerimônia principal, a cantora teve um papel ativo na première do evento, onde apresentou categorias e premiados.

A artista recebeu sua primeira indicação à premiação na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa pelo trabalho Amor Perene, lançado em 2025. Para Zaynara, a experiência de representar a música do Norte e do Pará no Grammy foi extremamente emocionante e especial.

Agora, o foco da cantora é conseguir chegar a Portugal para realizar o primeiro grande show internacional de sua carreira. Ela tem uma apresentação marcada no Festival Floresta Amazônica, que acontece na Casa da Música, na cidade do Porto. No entanto, a concretização dessa agenda depende da normalização total das operações aéreas nos Estados Unidos e da reorganização dos voos e da realocação dos passageiros.