Treta na rede: fãs de Quem Ama Cuida atacam patrocinadores por cena polêmica

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A internet não perdoou a cena da primeira vez entre os personagens Mau Mau e Felipe na novela Quem Ama Cuida. A sequência, exibida na terça-feira, 10 de novembro, gerou uma onda de críticas negativas entre os espectadores da trama das 21h da Globo.

Desde a exibição, os fãs do casal têm se mobilizado nas redes sociais e, na sexta-feira, 13 de novembro, passaram a pressionar as marcas patrocinadoras da trama.