Poliana Rocha abre o jogo sobre o segredo do casamento com Leonardo

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Poliana Rocha decidiu dividir com o público a sua visão sobre o que faz o casamento com o cantor Leonardo durar tanto tempo. A jornalista e influenciadora digital, que vive uma relação longa e feliz com o artista, revelou que a base de tudo está na admiração mútua e na escolha consciente de recomeçar juntos todos os dias.

Para Poliana, esses dois detalhes são os pilares que ajudam a manter a união firme e forte ao longo dos anos. Além disso, ela contou que o caminho a dois trouxe aprendizados importantes, como a capacidade de respeitar as diferenças um do outro para que possam caminhar na mesma direção. Segundo ela, isso só é possível com a presença de respeito, paciência, cumplicidade e compreensão.

Uma família que não para de crescer

O relacionamento de Poliana e Leonardo rendeu frutos que vão além da parceria amorosa. O casal teve o filho Zé Felipe, que hoje segue os passos do pai na música. A família continua expandindo com a chegada dos netos do cantor: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.

Do campo ao topo do sertanejo

A história de Leonardo, cujo nome original é Emival Eterno da Costa, é marcada por uma ascensão impressionante. Natural de Goianápolis, no interior de Goiás, ele começou a vida trabalhando na roça, lidando com a simplicidade do campo antes de se tornar um dos maiores recordistas de vendas de discos do Brasil. Com carisma, bom humor e uma voz potente, ele conseguiu conquistar várias gerações e se manter no topo das paradas musicais.

Antes de lotar arenas e palcos por todo o país, a rotina de Leonardo era dividida entre o trabalho rural e a música. Ele e o irmão, Luís José da Costa, conhecido como Leandro, trabalhavam na plantação de tomates da família. Na década de 1980, os dois decidiram apostar na carreira artística e formaram a dupla Leandro & Leonardo.

Superação e sucessos

O caminho até o estrelato nacional não foi imediato, exigindo anos de persistência e shows em locais pequenos. O reconhecimento massivo veio em 1989, com o lançamento do álbum que trouxe o hit Pense em Mim, música que rompeu barreiras regionais e dominou as rádios e programas de TV. Na sequência, a dupla emplacou hinos como Entre Tapas e Beijos, Desculpe, Mas Eu Vou Chorar, Temporal de Amor e Não Aprendi a Dizer Adeus.

No entanto, em 1998, a trajetória da dupla sofreu um golpe duro. Leandro foi diagnosticado com um tumor de Askin, um tipo raro de câncer no pulmão, e faleceu poucas semanas depois, gerando uma onda de luto em todo o Brasil. Leonardo enfrentou a dúvida sobre conseguir seguir a carreira sozinho, mas encontrou apoio nos fãs e na família para continuar.

Em 1999, ele deu início à sua fase solo com o álbum Tempo, que trouxe a música-título e a faixa Mano, feita em homenagem ao irmão. A recepção do público confirmou que ele teria espaço no mercado musical, consolidando seu império com sucessos como Coração Espinhado, Te Amo Demais e Quero Acender Teu Fogo. O cantor também integrou o projeto Amigos, ao lado de Zezé Di Camargo & Luciano e Chitãozinho & Xororó, que resultou em especiais de fim de ano na TV Globo e turnês em estádios.

O império do Cabaré e a herança artística

Leonardo também mostrou seu lado empreendedor na música ao lançar, em 2014, o projeto Cabaré, em parceria com Eduardo Costa. O formato, focado em clássicos do sertanejo romântico e brega em um cenário luxuoso, tornou-se um dos projetos mais lucrativos da indústria, ganhando novas edições e turnês com a participação de Bruno & Marrone.

O talento para a música também foi passado para a próxima geração. Além de Zé Felipe, que é um fenômeno do pop-sertanejo, Leonardo é pai de João Guilherme, que atua e canta, além de Pedro Leonardo, Jéssica Beatriz, Matheus Vargas e Monyque Isabella.

Hoje, o artista é visto como uma unanimidade nacional e um patrimônio da cultura sertaneja. Ele consegue equilibrar a sensibilidade nas músicas românticas com a alegria fora dos palcos, provando ser, ao mesmo tempo, um gigante dos negócios e alguém querido pelo público. Será que a gente consegue aplicar esse segredo da admiração diária na nossa vida ou é só para quem tem a paciência da Poliana?