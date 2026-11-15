Novela 'Quem Ama Cuida' é finalista no Rose d’Or Awards

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A novela Quem Ama Cuida está entre as seis finalistas da categoria de Melhor Telenovela do Rose d’Or Awards. A divulgação da lista aconteceu no dia 10 de novembro e a decisão final será revelada em Londres, no dia 30 de novembro de 2026.

O caso é raro porque a trama ainda está no ar, o que significa que ela disputa o prêmio enquanto continua sendo exibida. Escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, com direção artística de Amora Mautner, a história aposta em segredos, reviravoltas e emoções intensas em um cenário urbano.

Na trama, Letícia Colin interpreta Adriana, uma mulher que busca reparação após sofrer perdas irreparáveis, transformando o luto em uma investigação pessoal para provar as responsabilidades pelos danos causados à sua família. O conflito envolve crimes, revelações e herança patrimonial, elementos que tornam a história reconhecível em diferentes mercados internacionais.

Além da produção brasileira, a categoria conta com a portuguesa Amor à Prova e a britânica Corriedale. A lista também inclui três títulos turcos: Deep in Love, Different Lives e Sins and Roses. A presença turca reflete a expansão desse mercado de vendas e exibição global nos últimos anos.

A Globo já venceu o Rose d’Or anteriormente com Órfãos da Terra, em 2019, e Guerreiros do Sol, em 2025. A cerimônia definirá se a emissora converte a indicação em novo troféu. Como a novela segue em exibição, cada novo capítulo funciona como uma vitrine para o júri internacional até a cerimônia do dia 30 de novembro.

Será que a gente leva esse troféu para casa ou as turcas vão dominar tudo?