Luan Santana flerta com as raízes sertanejas em novo EP

Entretenimento

Luan Santana resolveu dar um passo para perto do universo sertanejo. O artista acaba de lançar o EP "Além do registro", que funciona como uma expansão do álbum ao vivo "Registro histórico" (2025), lançado em 18 de dezembro do ano passado.

O novo trabalho traz as faixas inéditas "Olha a moral" e "Amém". O EP, com quatro faixas, foi gravado durante apresentação da turnê "Registro histórico" em 6 de junho, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Segundo a fonte, as inéditas sinalizam não uma volta, mas uma reaproximação do gênero, do qual o artista nunca se afastou totalmente. Houve um período em que o repertório de Luan se afastou das origens sertanejas para focar em uma imagem de popstar romântico, com shows grandiosos e alta tecnologia. Apesar dessa mudança de vibe musical, a estrutura tecnológica dos shows continua a mesma, com palco 360º, telões de LED e luzes sofisticadas na turnê atual (2025 / 2026).

Luan Santana, em cena desde 2007 e a caminho dos 20 anos de carreira, a serem comemorados em 2027, segue mobilizando milhares de fãs pelo Brasil e mantendo sua relevância no cenário pop nacional, mesmo sem dominar as playlists como antigamente.