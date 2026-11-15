Murilo Huff é criticado após piada com cidade do Tocantins

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O cantor sertanejo Murilo Huff foi criticado nas redes sociais depois de uma brincadeira. Após fazer um show na cidade de Almas, no sudeste do Tocantins, na sexta-feira, 13 de novembro, o artista postou um vídeo que não caiu nada bem.

Na gravação, narrada por ele mesmo, Huff fez uma associação entre o nome da cidade e o cemitério local. O problema é que os moradores não curtiram a brincadeira e demonstraram insatisfação nas redes sociais, criticando a forma como o município foi retratado.

No fim das contas, a tentativa de ser engraçadinho acabou virando motivo de polêmica entre moradores da cidade.