Caos no Rancho: Fran Almeida e aliados ficam horrorizados com 'ritual' de alienígenas na cama

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O clima pesou no Rancho do Fazendeiro. Fran Almeida, que convocou Thaíde, Renata Del Bianco e Daniel Erthal para o espaço VIP, não escondeu a indignação ao acompanhar a movimentação na sede. O motivo? Uma performance bem peculiar de Darlin, Mayk, Ariela, Maíra, Tina e Serginho.

O grupo resolveu entrar no personagem, vestindo roupões e colocando papel-alumínio na cabeça para fingir que eram alienígenas limpando as energias das camas dos rivais. Fran, que usou a ampulheta para liberar o áudio da cena, achou a atitude feia e afirmou que a energia do grupo é péssima.

Quem ficou mais bravo foi Daniel Erthal. O ator se incomodou especialmente ao ver os rivais cercando a sua própria cama. A situação rendeu até cobrança de Renata Del Bianco, que disparou para Erthal sobre o amigo que ele defende estar tirando sarro da cara deles.

Entre um gole de espumante para comemorar os dois meses do reality, o quarteto aproveitou para traçar estratégias. Fran Almeida já sinalizou que pretende indicar Serginho para a próxima Roça, alegando que ele tem mais rejeição e facilitaria o retorno dos aliados ao jogo, embora Mayk também esteja nos seus planos.

Daniel Erthal também abriu o jogo sobre seus planos caso conquiste o Lampião do Poder: Ana, Alfredo, Darlin e Maíra seriam os escolhidos para ir para a Baia.

Quando o tempo da ampulheta acabou, o grupo assistiu ao discurso de eliminação de Murilo. O momento foi tenso e Renata Del Bianco não segurou o choro, questionando como Tina consegue permanecer no programa. Alguém avisa que o papel-alumínio não protege contra a roça, né?